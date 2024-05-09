



Трамп: Байден - на стороне ХАМАСа

Бывший президент США Дональд Трамп прокомментировал слова президента Джо Байдена, который заявил, что "если Израиль начнет масштабную операцию в Рафиахе - мы не будем поставлять им бомбы и снаряды".



Трамп атаковал: "Байден на стороне ХАМАС, террористов, которые убили тысячи невинных граждан, включая младенцев, и до сих пор удерживают заложников с американским гражданством".



По его словам, "это так же, как он встал на сторону экстремистских толп, которые захватывают студенческие городки. Он ведет нас прямо к третьей мировой войне".

