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Трамп: Байден - на стороне ХАМАСа
09.05.2024 09:29 Аркадий Бочаровский

Трамп: Байден - на стороне ХАМАСа

Бывший президент США Дональд Трамп прокомментировал слова президента Джо Байдена, который заявил, что "если Израиль начнет масштабную операцию в Рафиахе - мы не будем поставлять им бомбы и снаряды".

Трамп  атаковал: "Байден на стороне ХАМАС, террористов, которые убили тысячи невинных граждан, включая младенцев, и до сих пор удерживают заложников с американским гражданством". 

По его словам, "это так же, как он встал на сторону экстремистских толп, которые захватывают студенческие городки. Он ведет нас прямо к третьей мировой войне".
 

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