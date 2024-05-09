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Глава Европарламента: Путин - не президент
09.05.2024 23:28 Алина Груднева

Глава Европарламента: Путин - не президент

Президент Европейского парламента Роберта Метсола не считает Владимира Путина легитимным президентом РФ.

Такое такое заявление она сделала в интервью агентству "Укринформ".

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"Я не вижу здесь легитимности", - отметила она, комментируя прошедшие в РФ "выборы" Путина.

Что примечательно, Европарламент не принял результатов псевдовыборов. В то же время, в Евросоюзе страны-члены так и не смогли прийти к единоличному мнению, потому ЕС по-прежнему считает Путина президентом.

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