



Глава Европарламента: Путин - не президент

Президент Европейского парламента Роберта Метсола не считает Владимира Путина легитимным президентом РФ.



Такое такое заявление она сделала в интервью агентству "Укринформ".



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"Я не вижу здесь легитимности", - отметила она, комментируя прошедшие в РФ "выборы" Путина.



Что примечательно, Европарламент не принял результатов псевдовыборов. В то же время, в Евросоюзе страны-члены так и не смогли прийти к единоличному мнению, потому ЕС по-прежнему считает Путина президентом.