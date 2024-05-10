



Второй сезон "Уэнздей": Netflix анонсировал актерский состав

Стриминговый сервис Netflix представил актерский состав второго сезона сериала "Уэнздей" Тима Бертона.



В ролике "Вещь" разносит под двери с табличками, на которых были написаны имена, сценарии.



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Netflix уже приступил к съемкам, но пока что не раскрывает дату выхода продолжения.



Во втором сезоне снимутся Дженна Ортеги, Кэтрин Зетта-Джонс, Луис Гусман и Айзек Ортеги, Кристофер Ллойд, Стив Бушеми, Тэнди Ньютон, Джоанна Ламли, Гейли Джоэл Осмент, Хизер Матараццо и Билли Пайпер.



Детали нового сезона также держатся в секрете. Предполагается, что продолжение нашумевшего сериала выйдет в 2025 году.