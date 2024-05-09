



Белый Дом: израильское наступление в Рафиахе усилит ХАМАС

Представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби отвергает аргументы о том, что публичный разрыв президента США Джо Байдена с Израилем в вопросе Рафиаха подбодрит ХАМАС и заставит его отказаться от компромиссов в продолжающихся переговорах о заложниках.



"Любая крупная наземная операция в Рафиахе на самом деле укрепит руки ХАМАСа за столом переговоров, а не Израиль. Таково наше мнение", - сказал Кирби на брифинге с журналистами.



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"Если я - господин Синвар, сижу в своем тоннеле... и вижу, как невинные люди становятся жертвами крупных боевых операций

в Рафиахе, то у меня меньше стимулов садиться за стол переговоров", - утверждает пресс-секретарь Белого дома.



По словам Кирби, глава ЦРУ Билл Бернс покидает регион, чтобы попытаться добиться прорыва в переговорах о заложниках. "Собеседники из других делегаций все еще ведут переговоры в Каире. Эти переговоры продолжаются", - говорит Кирби.

Делегация Израиля покинула Египет ранее сегодня.

