



Испугалась и нахлебалась: Волочкова рассказала, как чуть не утонула

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова поделилась новыми подробностями о том, как чуть не утонула во время отдыха на Мальдивах.



По словам знаменитости, она споткнулась об кораллы и наглоталась соленой воды.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Несвойственные для Мальдив волны возникли по причине шторма, грома, ливня. Я побежала за улетевшим от сильного ветра платьем, которое Лена повесила подсушить подол на вешалке у бассейна. Платье уже было в воде. Я не знала, что прилив и там уже глубоко. Еще и споткнулась об коралл и упала под воду. А я очень боюсь погружаться в воду с головой. Накрытая волной я начала захлебываться и дико испугалась", - сообщила она.



По словам Волочковой, ее подруга, которая помогает ей со съемками, бросилась в воду и вытащила балерину за ноги.



"Я очень сильно захлебнулась и испугалась. Глаза в воде я не могу открывать. Долго отходила от такого стресса. Платье-то я за хвост ухватить успела. Но Лена поругала меня, сказав, что это спасение платья такой ценой не стоило того", - добавила она.