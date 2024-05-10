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Испугалась и нахлебалась: Волочкова рассказала, как чуть не утонула
10.05.2024 00:25 Алина Груднева

Испугалась и нахлебалась: Волочкова рассказала, как чуть не утонула

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова поделилась новыми подробностями о том, как чуть не утонула во время отдыха на Мальдивах.

По словам знаменитости, она споткнулась об кораллы и наглоталась соленой воды.

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"Несвойственные для Мальдив волны возникли по причине шторма, грома, ливня. Я побежала за улетевшим от сильного ветра платьем, которое Лена повесила подсушить подол на вешалке у бассейна. Платье уже было в воде. Я не знала, что прилив и там уже глубоко. Еще и споткнулась об коралл и упала под воду.  А я очень боюсь погружаться в воду с головой.  Накрытая волной я начала захлебываться и дико испугалась", - сообщила она.

По словам Волочковой, ее подруга, которая помогает ей со съемками, бросилась в воду и вытащила балерину за ноги.

"Я очень сильно захлебнулась и испугалась. Глаза в воде я не могу открывать. Долго отходила от такого стресса.  Платье-то я за хвост ухватить успела. Но Лена поругала меня, сказав, что это спасение платья такой ценой не стоило того", - добавила она.

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