Новости » Новости США
США: Мнение о том, что Байден отказывается от Израиля, "идет вразрез с фактами"
09.05.2024 20:31 MIGnews.com

США: Мнение о том, что Байден отказывается от Израиля, "идет вразрез с фактами"

Белый дом отвергает мнение о том, что президент США Джо Байден отказывается от Израиля, после того как он пригрозил не предоставлять оружие, если ЦАХАЛ начнет крупное военное наступление в Рафиахе.

"Аргумент о том, что мы каким-то образом уходим от Израиля, противоречит фактам", - заявил на брифинге официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

"Это президент, который посетил Израиль в течение нескольких дней после терактов 7 октября. Это президент, который срочно направил в Израиль дополнительные военные самолеты и предоставил специалистов из наших вооруженных сил, чтобы помочь им в планировании и проведении операции... Это президент, который отправил в небо американских летчиков-истребителей, чтобы помочь сбить более 300 ракет и беспилотников, выпущенных Ираном в середине апреля".

"Так что аргумент о том, что мы каким-то образом уходим от Израиля, не хотим помочь ему победить ХАМАС, просто не соответствует фактам", - утверждает Кирби.

"Все продолжают говорить о приостановке поставок оружия. Поставки оружия по-прежнему идут в Израиль. Они по-прежнему получают подавляющее, подавляющее большинство всего, что им нужно для самообороны", - добавляет он, подтверждая, что вся помощь Израилю в размере 14 миллиардов долларов, одобренная Конгрессом в прошлом месяце, будет потрачена.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы