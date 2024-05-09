



США: Мнение о том, что Байден отказывается от Израиля, "идет вразрез с фактами"

Белый дом отвергает мнение о том, что президент США Джо Байден отказывается от Израиля, после того как он пригрозил не предоставлять оружие, если ЦАХАЛ начнет крупное военное наступление в Рафиахе.



"Аргумент о том, что мы каким-то образом уходим от Израиля, противоречит фактам", - заявил на брифинге официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.



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"Это президент, который посетил Израиль в течение нескольких дней после терактов 7 октября. Это президент, который срочно направил в Израиль дополнительные военные самолеты и предоставил специалистов из наших вооруженных сил, чтобы помочь им в планировании и проведении операции... Это президент, который отправил в небо американских летчиков-истребителей, чтобы помочь сбить более 300 ракет и беспилотников, выпущенных Ираном в середине апреля".



"Так что аргумент о том, что мы каким-то образом уходим от Израиля, не хотим помочь ему победить ХАМАС, просто не соответствует фактам", - утверждает Кирби.



"Все продолжают говорить о приостановке поставок оружия. Поставки оружия по-прежнему идут в Израиль. Они по-прежнему получают подавляющее, подавляющее большинство всего, что им нужно для самообороны", - добавляет он, подтверждая, что вся помощь Израилю в размере 14 миллиардов долларов, одобренная Конгрессом в прошлом месяце, будет потрачена.

