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Хаменеи утвердил Мохбера временным президентом и объявил 5-дневный траур
20.05.2024 11:58 MIGnews.com

Хаменеи утвердил Мохбера временным президентом и объявил 5-дневный траур

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил в понедельник, что первый вице-президент Мохаммад Мохбер возглавляет исполнительную власть и имеет максимальный срок в 50 дней для проведения выборов после гибели президента Ибрагима Раиси в результате крушения вертолета, сообщило официальное информационное агентство Ирана IRNA.

Хаменеи объявил пятидневный национальный траур.

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В связи с гибелью Хоссейна Амира-Абдоллахиана в результате крушения вертолета кабинет министров Ирана назначил заместителя министра иностранных дел Али Багери Кани исполняющим обязанности министра иностранных дел.
 

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