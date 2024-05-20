



Хаменеи утвердил Мохбера временным президентом и объявил 5-дневный траур

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил в понедельник, что первый вице-президент Мохаммад Мохбер возглавляет исполнительную власть и имеет максимальный срок в 50 дней для проведения выборов после гибели президента Ибрагима Раиси в результате крушения вертолета, сообщило официальное информационное агентство Ирана IRNA.



Хаменеи объявил пятидневный национальный траур.



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В связи с гибелью Хоссейна Амира-Абдоллахиана в результате крушения вертолета кабинет министров Ирана назначил заместителя министра иностранных дел Али Багери Кани исполняющим обязанности министра иностранных дел.

