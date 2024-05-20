



Иранская еврейская община скорбит о гибели президента Раиси

Лидеры иранской еврейской общины опубликовали траурное сообщение по президенту Ирана Ибрагиму Раиси после его гибели в вертолетной катастрофе. "Мы полны печали".



Иранская еврейская община, возглавляемая главным раввином Герами, опубликовала от имени общины траурное сообщение в связи с гибелью президента Ирана Ибрагима Раиси, министра иностранных дел страны и еще нескольких человек в вертолетной катастрофе в воскресенье.



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"Мы преисполнены печали и рыданий после гибели святых аятолл Ибрагима Раиси, президента страны и слуги иранского народа, вместе с другими дипломатами и официальными лицами Иранской Республики, Верховного лидера революции и всего народа его земли", - говорится в сообщении.



"Иранская община скорбит о внезапной гибели своего президента и других убитых национальных служащих. Вместе со всеми иранцами мы просим Всевышнего о самых высоких почестях для принцев этой земли".



В прошлом году раввин Герами, возглавляя делегацию раввинов, в которую входили главы еврейских общин, встретился с Раиси на встрече религиозных лидеров.



Во время этой встречи Раиси упомянул Израиль, сказав: "Те, кто угнетает угнетенный народ в Палестине, прикрываясь именем евреев, не имеют никакого отношения к еврейской религии и последователям пророка Моисея сегодня. Те, кто угнетает людей в любой точке мира во имя христианства, не имеют никакого отношения к христианству, потому что все пророки ненавидели угнетение".

