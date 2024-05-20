



Оппозиционеры назвали гибель Раиси "монументальным" ударом по правлению мулл

Гибель президента Ирана Ибрагима Раиси в результате крушения вертолета - это серьезный удар по клерикальному руководству Исламской Республики, заявляет оппозиционная группа в изгнании, предсказывая череду кризисов.



Народные моджахеды Ирана (MEK) и их политическое крыло Национальный совет сопротивления Ирана (NCRI) давно ненавидят Раиси, обвиняя его в причастности к массовым казням тысяч своих членов и других диссидентов в 1988 году, когда он был молодым прокурором.



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Смерть Раиси "представляет собой монументальный и непоправимый стратегический удар по верховному лидеру мулл Али Хаменеи и всему режиму, печально известному своими казнями и массовыми убийствами", - говорится в заявлении лидера NCRI Марьям Раджави.



"Это вызовет ряд последствий и кризисов внутри теократической тирании, что подстегнет мятежную молодежь к действиям", - говорит она.

