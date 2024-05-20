



Суд в Гааге потребует арестовать Нетаниягу и Синвара

Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Кан заявил, что запросил у судей ордера на арест премьер-министра Биньямина Нетаниягу и министра обороны Йоава Галанта, что является беспрецедентным и крайне противоречивым событием.



По словам Кана, им предъявлены обвинения в "истреблении, голоде как методе ведения войны, включая отказ в поставках гуманитарной помощи, преднамеренном нападении на гражданское население в ходе конфликта".



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По словам Кана, он также ходатайствует о выдаче ордеров на арест лидеров ХАМАС Яхьи Синвара, Мохаммада Дейфа и Исмаила Хании.



"Сегодня мы подали в предварительную палату международного уголовного суда ордера на арест трех человек, которые являются членами ХАМАСа", - говорит Кан, перечисляя Синвара, Дейфа и Ханию.



По его словам, им будут предъявлены обвинения в истреблении, убийстве, захвате заложников, изнасиловании и сексуальном насилии в заключении.

