



Республиканец призывает к импичменту Байдена

Сенатор-республиканец Том Коттон из Арканзаса призывает в X к импичменту президента США Джо Байдена за отказ от поставок оружия Израилю.



Он указывает на импичмент бывшего президента Дональда Трампа, который был объявлен демократами в 2019 году и в котором Трамп обвиняется в отказе от помощи Украине, чтобы оказать давление на украинского президента Владимира Зеленского, чтобы тот сотрудничал с его кампанией против Байдена.



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"Только с Байденом это правда", - пишет Коттон.

