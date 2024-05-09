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Республиканец призывает к импичменту Байдена
09.05.2024 17:51 MIGnews.com

Республиканец призывает к импичменту Байдена

Сенатор-республиканец Том Коттон из Арканзаса призывает в X к импичменту президента США Джо Байдена за отказ от поставок оружия Израилю.

Он указывает на импичмент бывшего президента Дональда Трампа, который был объявлен демократами в 2019 году и в котором Трамп обвиняется в отказе от помощи Украине, чтобы оказать давление на украинского президента Владимира Зеленского, чтобы тот сотрудничал с его кампанией против Байдена.

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"Только с Байденом это правда", - пишет Коттон.
 

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