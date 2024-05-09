



В ближайшее время Госдеп США готовит поставки новых вооружений Украине

Соединенные Штаты Америки в ближайшие недели объявят поставки Украине новых пакетов с вооружением. Об этом сообщает представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер.



Чиновник сообщил, что вопрос увеличения количества личного состава армии Украины лежит исключительно на самой Украине. Но в то же время США будут продолжать поддерживать ее в военном плане и продолжать поддерживать ее экономику, чтобы привести их в такое место, где они смогут стоять на своих ногах.



"И вы видели, как мы реализуем ряд вещей в этом отношении. Мы начали видеть деньги, которые были переданы в дополнительный пакет. Могу заверить вас, что анонсов будет больше - они появятся в дополнительном пакете", - сказал он.



Также представитель Госдепа сообщил, что в ближайшие несколько недель будет еще больше объявлений о поставках Украине вооружений.



Отметим, что недавно США разблокировали процесс предоставления Украине помощи и объявили о крупнейшем пакете военной помощи на 6 млрд долларов.



А накануне Миллер говорил, что Соединенные Штаты Америки готовят новые пакеты военной помощи Украине, что позволит выйти на прежний уровень снабжения вооружениями.