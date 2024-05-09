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Госдеп предостерег Грузию: отношения с США под угрозой
09.05.2024 22:30 Алина Груднева

Госдеп предостерег Грузию: отношения с США под угрозой

Антизападная риторика партии "Грузинская мечта" и закон об "иноагентах" угрожают отношениям Грузии с США.

Такое предупреждение сделал представитель Госдепа Мэтью Миллер.

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"Мы считаем, что это ставит Грузию на опасную траекторию. Мы считаем, что это ставит под угрозу их евроатлантический путь, и это вполне очевидно ставит под угрозу отношения между нашими двумя странами", – предупредил он.

В Грузии уже в двух чтениях приняли скандальный пророссийский законопроект об "иноагентах". В парламенте планируют провести финальное голосование 17 мая.

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