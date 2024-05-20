



У саудовского короля "высокая температура", ему предстоит пройти обследование

Король Саудовской Аравии Салман страдает от "высокой температуры" и болей в суставах и пройдет второй раунд медицинских тестов менее чем за месяц, сообщили сегодня государственные СМИ.



Обследование будет проходить в клинике при дворце Аль-Салам в Джидде, говорится в заявлении королевского двора, опубликованном официальным Саудовским агентством печати (SPA).



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Король Салман "страдает от высокой температуры и боли в суставах", говорится в заявлении. "Лечащая медицинская команда решила провести некоторые тесты, чтобы диагностировать состояние здоровья и убедиться, что он здоров".



88-летний король Салман занимает трон с 2015 года, хотя его сын, 38-летний Мухаммед бин Салман, был назначен кронпринцем в 2017 году и действует в качестве повседневного правителя.

