Германия купит у США три дополнительные установки HIMARS для Украины
Германия совместно с Соединенными Штатами Америки передаст Украине дополнительные системы залпового огня HIMARS.
Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус во время общения с журналистами.
"Совместно с американцами мы поставим в Украину три пусковые установки большой массы HIMARS", - сказал он.
По его словам, они находятся на балансе других западных вооруженных сил и будут оплачены Германией.
"Мы также еще раз решительно подтвердили, насколько важны НАТО, но и особенно наши европейские партнеры, когда речь идет о том, как мы поддерживаем Украину, какое значение и какую опасность скрывает в себе нападение Путина на Украину для безопасности в Европе и в мире", - сказал Писториус.
HIMARS - американская реактивная система залпового огня на колесном шасси. Ранее США передали Украине десятки таких установок, которые могут точечно бить дальнобойными ракетами по тылам противника.
Германия существенно помогает Украине в военном плане и передает Киеву артснаряды, танки и системы ПВО. К примеру, в марте Писториус объявил о выделении Украине пакета военной помощи на более чем полмиллиарда долларов.