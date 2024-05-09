



Германия купит у США три дополнительные установки HIMARS для Украины

Германия совместно с Соединенными Штатами Америки передаст Украине дополнительные системы залпового огня HIMARS.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус во время общения с журналистами.



"Совместно с американцами мы поставим в Украину три пусковые установки большой массы HIMARS", - сказал он.



По его словам, они находятся на балансе других западных вооруженных сил и будут оплачены Германией.



"Мы также еще раз решительно подтвердили, насколько важны НАТО, но и особенно наши европейские партнеры, когда речь идет о том, как мы поддерживаем Украину, какое значение и какую опасность скрывает в себе нападение Путина на Украину для безопасности в Европе и в мире", - сказал Писториус.



HIMARS - американская реактивная система залпового огня на колесном шасси. Ранее США передали Украине десятки таких установок, которые могут точечно бить дальнобойными ракетами по тылам противника.



Германия существенно помогает Украине в военном плане и передает Киеву артснаряды, танки и системы ПВО. К примеру, в марте Писториус объявил о выделении Украине пакета военной помощи на более чем полмиллиарда долларов.