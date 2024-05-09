



США: антиизраильских агитаторов могут отправить в Газу

Республиканцы в Палате представителей США представили новый законопроект, нацеленный на борьбу с антиизраильскими протестами в кампусах по всей стране.



По данным Fox News, он предусматривает отправку любого человека, обвиненного и осужденного за незаконную деятельность на территории учебного заведения, в Газу минимум на шесть месяцев.



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Законопроект представили член палаты представителей Энди Оглс от Теннесси, Рэнди Вебер от штата Техас и Джеффо Дункан от штата Южная Каролина.



Хотя в тексте не упоминается Израиль или антиизраильские демонстранты, проект направлен против незаконной деятельности в студенческих городках после резни, устроенной ХАМАСом в Израиле 7 октября 2023 года.