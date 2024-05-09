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Трамп: Евреям, голосовавшим за Байдена, должно быть стыдно за себя
09.05.2024 17:59 MIGnews.com

Трамп: Евреям, голосовавшим за Байдена, должно быть стыдно за себя

Бывший президент США и предполагаемый кандидат в президенты Дональд Трамп заявил: "Если кто-то из евреев голосовал за Джо Байдена, им должно быть стыдно", - в своем последнем ответе на угрозы своего предшественника Джо Байдена отказать в помощи Израилю, если тот начнет крупное военное наступление в Рафиахе.

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"То, что делает Байден в отношении Израиля, позорно. Он полностью отказался от Израиля. Думаю, ему это приятно, потому что он принял это политическое решение. Нужно принимать правильные решения, а не политические", - сказал Трамп.
 

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