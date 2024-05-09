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В Палате представителей освистали предложение об отставке Джонсона
09.05.2024 15:35 Алина Груднева

В Палате представителей освистали предложение об отставке Джонсона

Палата представителей США отклонила предложение об отставке спикера Майка Джонсона.

По данным Reuters, сенаторы освистали эту идею в ходе голосования.

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Предложение выдвинула республиканка Марджори Тейлор Грин. Большинство сенаторов не поддержали идею об отставке Джонсона.

Против проголосовали 359 сенаторов, а "за" — 43. Что примечательно, большинство голосов в поддержку Джонсона предоставили члены Республиканской партии — 196, .

"Я ценю проявление доверия со стороны моих коллег. Я намерен делать то, что, по моему мнению, является правильным, и именно для этого меня выбрали. Надеюсь, это конец "убийства" политиков, которое характеризует текущий Конгресс", — прокомментировал Джонсон.

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