



В Палате представителей освистали предложение об отставке Джонсона

Палата представителей США отклонила предложение об отставке спикера Майка Джонсона.



По данным Reuters, сенаторы освистали эту идею в ходе голосования.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Предложение выдвинула республиканка Марджори Тейлор Грин. Большинство сенаторов не поддержали идею об отставке Джонсона.



Против проголосовали 359 сенаторов, а "за" — 43. Что примечательно, большинство голосов в поддержку Джонсона предоставили члены Республиканской партии — 196, .



"Я ценю проявление доверия со стороны моих коллег. Я намерен делать то, что, по моему мнению, является правильным, и именно для этого меня выбрали. Надеюсь, это конец "убийства" политиков, которое характеризует текущий Конгресс", — прокомментировал Джонсон.