



Пропалестинские студенты преследовали депутата британского парламента

Пропалестинские студенты на территории кампуса Кардиффского университета преследовали члена парламента от консервативной партии Джейкоба Рис-Могга.



По данным The Telegraph, это произошло в пятницу, 27 апреля.



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Рис-Могг произнес речь в университете, в то время, как пропалестинцы протестовали на улице.



Когда мероприятие закончилось, депутат пошел к машине, в то время, как за ним шла кричащая толпа студентов, которая попыталась помешать консерватору уехать.

