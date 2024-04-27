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Пропалестинские студенты преследовали депутата британского парламента | Фото: скриншот The Telegraph
27.04.2024 14:55 Алина Груднева

Пропалестинские студенты преследовали депутата британского парламента

Пропалестинские студенты на территории кампуса Кардиффского университета преследовали члена парламента от консервативной партии Джейкоба Рис-Могга.

По данным  The Telegraph, это произошло в пятницу, 27 апреля.

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Рис-Могг произнес речь в университете, в то время, как пропалестинцы протестовали на улице. 

Когда мероприятие закончилось, депутат пошел к машине, в то время, как за ним шла кричащая толпа студентов, которая попыталась помешать консерватору уехать.

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