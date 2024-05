Умер продюсер, записавший один из альбомов Nirvana

В США на 62-м году жизни скончался саунд-продюсер Стив Альбини, записавший альбомы известных групп.



По данным Pitchfork, он умер из-за сердечного приступа.



Уточняется, что саунд-продюсер несколько дней не дожил до выхода первой за последние 10 лет пластинки группы Shellac, в которой он участвовал с 1992 года.



Стив Альбини был саунд-продюсером новаторских групп The Breeders, The Jesus Lizard, Bush, Goodspeed You! Black Emperor, Helmet, Manic Street Preachers, а также продюсировал альбом In Utero группы Nirvana, "Surfer Rosa" - Pixies, "Rid of Me" - Пи Джей Харви.