



Госдеп: США рассматривают возможность отсрочки поставок оружия Израилю

В США рассматривают возможность отсрочки дальнейших поставок оружия Израилю.



Такое заявление сделал представитель американского Госдепа Мэтью Миллер заявил на брифинге для прессы.



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"США рассматривают возможность отсрочки дальнейших поставок оружия, учитывая действия Израиля в прошлом. Израиль не представил нам надлежащего плана решения этих проблем", - сказал он.



По словам Миллера, США уже остановили одну поставку и подумывают над аналогичными решениями в будущем, хотя "долгосрочные обязательства перед Израилем не изменились".



Ранее глава Пентагона Ллойд Остин пояснил, что решение президента США Джо Байдена задержать поставку Израилю боеприпасов большой мощности было принято в контексте планов Израиля провести наступление в Рафиахе.