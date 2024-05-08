



НАТО не собирается отправлять войска в Украину

Страны Альянса планируют утвердить декларацию с отказом от ввода войск в Украину.



Отмечается, что это решение может быть принято на июльском саммите НАТО в Вашингтоне.



Одно из ключевых положений проекта – "никаких сапог на земле". Имеется в виду отказ от ввода войск НАТО в Украину.



Руководство "группой Рамштайн" по помощи Украине перейдет от США в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. Это позволит более эффективно управлять военной помощью.



До сих пор именно министр обороны США Ллойд Остин возглавлял "группу Рамштайн", то есть 50 стран, поддерживающих Украину. Однако на июльском саммите будет решено передать эту задачу штаб-квартире НАТО в Брюсселе.





