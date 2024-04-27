



Сможет ли Украина вернуть захваченные земли: прогноз ISW

Возможность возвращения Украиной захваченных Россией земель зависит от многих факторов и решений, принимаемых как в Москве и Киеве, так и на Западе.



Об этом говорится в ежедневном отчете американского Института изучения войны.



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"Способность Украины вернуть себе всю свою территорию в долгосрочной перспективе зависит от многочисленных будущих решений на Западе, в Кремле и в Киеве, и любые дискуссии, которые рассматривают перспективы украинской победы или поражения как заранее определенные результаты, игнорируют то, как все участвующие стороны могли бы динамично изменить ход войны", - сказано в сообщении.



По мнению аналитиков, пакета американской помощи может быть недостаточно для возвращения оккупированных территорий. По данным ISW, вооружения, которые прибудут из США, украинские военные изначально будут использовать для стабилизации линии фронта в попытке остановить продвижение россиян.



Также аналитики напомнили о готовящемся наступлении РФ, которое, как ожидается, произойдет в начале лета. ВСУ придется отражать его. Уточняется, что последовательная помощь будет иметь решающее значение для будущих контрнаступлений украинцев.



"США и Запад должны будут реагировать, поскольку украинское военное командование определяет масштаб и направленность таких операций и передает потребности Украины западным партнерам за несколько недель и месяцев до будущих контрнаступательных операций", - добавили в отчете.