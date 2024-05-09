ЮНИСЕФ: Рафиах - на краю пропасти
Детский фонд ООН бьет тревогу из-за ситуации в Рафиахе, где ЦАХАЛ начал операци.
По данным CNN, представитель ЮНИСЕФ объявил, что южный город в Газе "висит на краю пропасти", а дети там живут в "шокирующих условиях".
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"Они живут в очень трудных условиях в палатках, под самодельными брезентами, в шокирующих санитарных условиях, потому что здесь нет эффективной канализационной системы", - сказал Хэмиш Янг.
По его словам, уровень заболеваемости диареей сейчас в 20 раз выше, чем в прошлом году, а уровень недоедания продолжает расти.
"Теперь запаса топлива осталось на два дня. Мы уже нормируем топливо для больниц, сокращая операции, насколько можем. Когда это топливо заканчивается, системы жизнеобеспечения в больницах отключаются", - предупредил он.