Спасатели: вертолет президента Ирана полностью сгорел, все мертвы
Спасатели прибыли к вертолету, разбившемуся вчера днем на севере Ирана, где находились президент Ибрагим Раиси и министр иностранных дел Хоссейн Амир Абдоллахиян.
Об этом сообщили СМИ Ирана. "Похоже, что все пассажиры погибли", - заявил иранский чиновник информационному агентству Reuters.
Иранское государственное телевидение заявляет, что на месте крушения вертолета с президентом Ибрагимом Раиси и другими людьми "нет признаков жизни".
Ранее ночью турецкий беспилотник, помогавший в поисках вертолета обнаружил источник тепла, предположительно являющийся обломками вертолета иранского президента, сообщает агентство Anadolu.
Координаты возможного места крушения иранским властям, и спасатели по ним вышли к месту крушения.
🇮🇷 One of the first footages of the crash site of the president's helicopter#Raisi #Iran #Khamenei pic.twitter.com/j1kAaAq7CH— NATO🇺🇸 VS KREMLIN🇷🇺 (@eduinfotech101) May 20, 2024