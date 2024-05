Спасатели: вертолет президента Ирана полностью сгорел, все мертвы

Спасатели прибыли к вертолету, разбившемуся вчера днем на севере Ирана, где находились президент Ибрагим Раиси и министр иностранных дел Хоссейн Амир Абдоллахиян.



Об этом сообщили СМИ Ирана. "Похоже, что все пассажиры погибли", - заявил иранский чиновник информационному агентству Reuters.



Иранское государственное телевидение заявляет, что на месте крушения вертолета с президентом Ибрагимом Раиси и другими людьми "нет признаков жизни".

Ранее ночью турецкий беспилотник, помогавший в поисках вертолета обнаружил источник тепла, предположительно являющийся обломками вертолета иранского президента, сообщает агентство Anadolu.



Координаты возможного места крушения иранским властям, и спасатели по ним вышли к месту крушения.





🇮🇷 One of the first footages of the crash site of the president's helicopter#Raisi #Iran #Khamenei pic.twitter.com/j1kAaAq7CH