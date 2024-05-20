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Спасатели: вертолет президента Ирана полностью сгорел, все мертвы
20.05.2024 06:11 Аркадий Бочаровский

Спасатели: вертолет президента Ирана полностью сгорел, все мертвы

Спасатели прибыли к вертолету, разбившемуся вчера днем на севере Ирана, где находились президент Ибрагим Раиси и министр иностранных дел Хоссейн Амир Абдоллахиян. 

Об этом сообщили СМИ Ирана. "Похоже, что все пассажиры погибли", - заявил иранский чиновник информационному агентству Reuters.

Иранское государственное телевидение заявляет, что на месте крушения вертолета с президентом Ибрагимом Раиси и другими людьми "нет признаков жизни".
Ранее ночью турецкий беспилотник, помогавший в поисках вертолета обнаружил источник тепла, предположительно являющийся обломками вертолета иранского президента, сообщает агентство Anadolu.

Координаты возможного места крушения иранским властям, и спасатели по ним вышли к месту крушения.

 

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