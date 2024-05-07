



Прогноз в Украине: Крымский мост может не выдержать

Крымский мост после атак на него может не выдержать нагрузки.



Такое мнение в эфире телемарафона выразил спикер оперативного командования "ЮГ" Вооруженных сил Украины



Крымский мост может не выдержать нагрузки после атак на него, - спикер ОК "Юг" Дмитрий Плетенчук.



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"Уже было не одно официальное заявление от СБУ, что после удачной операции СБУ и ВМС, в результате чего был нанесен удар по опоре Крымского моста, дальнейшая эксплуатация железной дороги в полном объеме фактически невозможна", - отметил он.



Таким образом Плетенчук пояснил, почему россияне не используют Крымский мост в полном объеме для логистических перевозок военной техники.