Новости » События в Украине
Прогноз в Украине: Крымский мост может не выдержать
07.05.2024 22:05 Алина Груднева

Прогноз в Украине: Крымский мост может не выдержать

Крымский мост после атак на него может не выдержать нагрузки.

Такое мнение в эфире телемарафона выразил спикер оперативного командования "ЮГ" Вооруженных сил Украины 

Крымский мост может не выдержать нагрузки после атак на него, - спикер ОК "Юг" Дмитрий Плетенчук.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

"Уже было не одно официальное заявление от СБУ, что после удачной операции СБУ и ВМС, в результате чего был нанесен удар по опоре Крымского моста, дальнейшая эксплуатация железной дороги в полном объеме фактически невозможна", - отметил он.

Таким образом Плетенчук пояснил, почему россияне не используют Крымский мост в полном объеме для логистических перевозок военной техники.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы