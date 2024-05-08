



Полтавский рыбак отбивался от полиции рыбой

В Глобинском районе Полтавской области произошел курьезный суд.



На скамье подсудимых оказался самый обычный рыбак. А судили его за то, что во время попытки задержания полицией, он бросался в них рыбой.



Ничего такого - обычный день. Рыбнадзор попытался остановить рыбака, чтобы проверить не нарушает ли тот правила рыболовли. Однако мужчина был не робкого десятка и просто так инспекторам сдаваться не хотел.



Сначала рыбак офицеров просто послал, потом он стал им угрожать и бросать в них рыбу. Когда рыба загончилась, в полицейских полетели пластиковые ящики. Задержать рыбака-дебошира удалось только после того, как в лодке не осталось предметов для метания.



Суд вынес весьма скромный вердикт - рыбометателю присудили год условно.

