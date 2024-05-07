



Косово выделило Украине помощь, хотя Киев не признает республику

Косово объявило о выделении пакета военной помощи Украине, несмотря на то, что Киев не признает независимость республики.



По данным "Радио Свобода", такое заявление сделал министр обороны Косово Эюп Мачедонси в Приштине.



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По его словам, Косово выделяет минометные снаряды калибров 120, 60, 81 мм.



Также в пакет помощи войдут военные грузовики для перевозки личного состава и вооружения, бронемашины и тактические машины для поддержки подразделений.