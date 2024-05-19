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Глава минобороны Британии: Украина сможет отразить наступление
19.05.2024 17:27 Алина Груднева

Глава минобороны Британии: Украина сможет отразить наступление

Министр обороны Британии Грант Шаппс уверен, что Украина сможет отразить российское наступление в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

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По мнению британского министра, следующие несколько недель на фронте будут "сложными". По словам Шаппса, этого российского наступления в Харьковской области могло не быть, если бы западные союзники не задерживали поставки военной помощи в Украину.

"Очевидно, Конгресс США действовал медленно по этому вопросу, и это привело к перерыву, в котором, например, Путин пытался зайти в Харьков", - сказал он.
 

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