СМИ: президент Ирана погиб
Днем, 19 мая, появилась информация о том, что вертолет президента Ирана Ибрагима Раиси был подбит.
Позже появились данные, что поиски вертолета президента Ирана к успеху не привели.
По данным Reuters, велика вероятность, что он погиб.
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Глава Ирана должен был отправиться в составе кортежа в Тебриз.
Ранее поступило сообщение о том, что его вертолет пропал с радаров. Предполагалось, что он и глава иранского МИДа могли погибнуть.