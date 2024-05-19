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19.05.2024 18:17 Алина Груднева

СМИ: президент Ирана погиб

Днем, 19 мая, появилась информация о том, что вертолет президента Ирана Ибрагима Раиси был подбит.

Позже появились данные, что поиски вертолета президента Ирана к успеху не привели.

По данным Reuters,  велика вероятность, что он погиб.

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Глава Ирана должен был отправиться в составе кортежа в Тебриз.

Ранее поступило сообщение о том, что его вертолет пропал с радаров. Предполагалось, что он и глава иранского МИДа могли погибнуть.

 

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