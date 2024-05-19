ХАМАС отреагировал на аварию вертолета президента Ирана Ибрагима Раиси.
Палестинская террористическая организация ХАМАС пожелала всего наилучшего президенту Ирана.
"Наши сердца с братским иранским народом", - сказано в сообщении террористической организации.
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Ранее стало известно, что вертолет Раиси пропал с радаров. Глава Ирана должен был ехать на автомобиле в составе кортежа в Тебриз.
Ранее предполагалось, что он и глава иранского МИДа могли погибнуть.