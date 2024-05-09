



США будет поставлять сжиженный природный газ в Турцию

Вашингтон и Анкара подписали соглашение о поставках сжиженного природного газа в Турцию.



Об этом сообщил министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Мы подписали соглашение о сотрудничестве в сфере торговли СПГ между BOTAŞ и ExxonMobil в Вашингтоне, куда приехали для проведения различных контактов", - сказал он.



По словам турецкого министра, США является одной из важнейших стран, с которыми Турция заключила контракты на поставку СПГ.



"Благодаря этому соглашению, которое должно носить долгосрочный характер, мы сделаем еще один шаг в диверсификации наших ресурсов", - добавил он.