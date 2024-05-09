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США будет поставлять сжиженный природный газ в Турцию
09.05.2024 09:47 Алина Груднева

США будет поставлять сжиженный природный газ в Турцию

Вашингтон и Анкара подписали соглашение о поставках сжиженного природного газа в Турцию.

Об этом сообщил министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар.

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"Мы подписали соглашение о сотрудничестве в сфере торговли СПГ между BOTAŞ и ExxonMobil в Вашингтоне, куда приехали для проведения различных контактов", - сказал он.

По словам турецкого министра, США является одной из важнейших стран, с которыми Турция заключила контракты на поставку СПГ.

"Благодаря этому соглашению, которое должно носить долгосрочный характер, мы сделаем еще один шаг в диверсификации наших ресурсов", - добавил он.

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