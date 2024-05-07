Новости » События в Украине
Приблизительно половина северокорейских ракет взрывались в воздухе
07.05.2024 21:30 MIGnews.com

Приблизительно половина северокорейских ракет взрывались в воздухе

Офис генпрокурора Украины сообщил о военном расследовании.

Были исследованы обломки 21 из примерно 50 северокорейских баллистических ракет, запущенных Россией в период с конца декабря по конец февраля, пишет Reuters.

Генпрокурор Андрей Костин сообщил агентству, что процент отказов северокорейского вооружения оказался высоким.

"Около половины северокорейских ракет потеряли запрограммированные траектории и взорвались в воздухе; в таких случаях обломки не были восстановлены", — сообщил он. 
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы