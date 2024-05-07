Приблизительно половина северокорейских ракет взрывались в воздухе
Офис генпрокурора Украины сообщил о военном расследовании.
Были исследованы обломки 21 из примерно 50 северокорейских баллистических ракет, запущенных Россией в период с конца декабря по конец февраля, пишет Reuters.
Генпрокурор Андрей Костин сообщил агентству, что процент отказов северокорейского вооружения оказался высоким.
"Около половины северокорейских ракет потеряли запрограммированные траектории и взорвались в воздухе; в таких случаях обломки не были восстановлены", — сообщил он.