



Столтенберг – о запросах Украины "на сапог" и роли НАТО в продвижении РФ

Вопрос ввода войск НАТО в Украину остается в поле обсуждения и политиков, и граждан. Альянс не планирует этого делать, о чем заявлялось неоднократно. Очередное объяснение дал генеральный секретарь Йенс Столтенберг: НАТО не намерена использовать свои войска на территории Украины, но Киев об этом и не просил.



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Так, во время визита в Киев Столтенберг не услышал призывов к отправке военных стран НАТО – речь шла о том, чтобы Альянс увеличил поддержку Украины, поставляя больше оружия, еще раз объяснил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.



"Я посетил Киев на прошлой неделе, и они (украинская сторона – ред.) сообщили мне о вызовах, с которыми они сталкиваются: Россия завоевала позиции, и есть риск, что она захватит больше территорий. Это не большая территория, но чтобы все это остановить, чтобы украинцы смогли защищаться, им нужно отправить боеприпасы, им нужно оружие", – цитирует генсека НАТО издание ANSA.



Одной из причин, почему войскам РФ удалось в последние месяцы продвинуться и захватить больше территории, генсек НАТО назвал "то, что мы не выполнили то, что обещали".



По его словам, США понадобилось шесть месяцев, чтобы согласовать новый пакет помощи Украине или по вопросу об обещанном миллионе снарядов из Европы – украинской стороне было передано гораздо меньше.



При этом Столтенберг отметил, что "сейчас все меняется".



Напомним, страны-члены НАТО планируют утвердить декларацию с отказом от ввода войск в Украину. Одно из ключевых положений проекта – "никаких сапог на земле".



Ранее о возможности отправки войск в Украину первым заговорил президент Франции Эммануэль Макрон. На днях он заявил, что считает нервную реакцию России на его заявления о возможной отправке западных войск в Украину свидетельством того, что эта идея работает.