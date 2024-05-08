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В Украине появится новый род войск - Силы беспилотных систем
08.05.2024 01:30 MIGnews.com

В Украине появится новый род войск - Силы беспилотных систем

Кабинет министров Украины поддержал проект указа президента о создании отдельного рода войск в ВСУ - Сил беспилотных систем.

"Силы беспилотных систем – это современное и необходимое решение для эффективного использования нашего боевого потенциала и технологического превосходства над врагом на всех уровнях – стратегическом, оперативном и тактическом – с помощью беспилотных систем в воздухе, на суше и на море. Для реализации этой инициативы Министерство обороны подготовит и внесет на заседание правительства соответствующий проект Закона Украины”, – написал Умеров.

 

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