



В Украине появится новый род войск - Силы беспилотных систем

Кабинет министров Украины поддержал проект указа президента о создании отдельного рода войск в ВСУ - Сил беспилотных систем.



"Силы беспилотных систем – это современное и необходимое решение для эффективного использования нашего боевого потенциала и технологического превосходства над врагом на всех уровнях – стратегическом, оперативном и тактическом – с помощью беспилотных систем в воздухе, на суше и на море. Для реализации этой инициативы Министерство обороны подготовит и внесет на заседание правительства соответствующий проект Закона Украины”, – написал Умеров.



