ООН: с понедельника Рафиах покинули около 79 тысяч человек

На фоне старта операции ЦАХАЛа в Рафиах южный город в Газе с понедельника, 6 мая покинули примерно 79 тысяч палестинцев в ходе эвакуации.



По данным CNN, об этом сообщила сотрудница ООН по связям с общественностью Луиза Уотеридж.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Рафиах сегодня: теперь это ежедневная сцена, когда насильственно перемещенные семьи покидают этот район", - сказала она, показав видео с эвакуацией восточной части города.



Уотеридж заявила, что существует "чрезвычайный страх перед мощными бомбардировками".



#Rafah today: now daily scene of forcibly displaced families fleeing area- @unrwa estimates nearly 79,000 people have fled since 6 May.



Those staying collecting water, surviving.



Extreme fear from significant bombardment in #Rafah overnight & continuing throughout this morning. pic.twitter.com/F7hjatHUMn