



Неожиданное признание Байдена: подумывал о самоубийстве

Президент США Джо Байден сделал неожиданное признание о личных переживаниях в 1972 году.



В интервью Говарду Стерну он вспомнил о пережитой трагедии.



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В тот год в автокатастрофе погибли первая жена Байдена и их маленькая дочь Наоми. По словам американского лидера, из-за этого он задумывался о самоубийстве.



"Я думал об этом. Не обязательно быть сумасшедшим, чтобы покончить жизнь самоубийством. Я никогда не пил. Однако я сидел дома один и подумывал выпить целую бутылку виски, чтобы напиться. Но я не смог себя заставить сделать это", - признался он.



По словам Байден, пережить трагедию ему помогли выжившие в автокатастрофе дети - Бо и Хантер. Он осознавал, что нужно продолжать жить, чтобы их вырастить.