Новости » Политика
Неожиданное признание Байдена: подумывал о самоубийстве
27.04.2024 15:03 Алина Груднева

Неожиданное признание Байдена: подумывал о самоубийстве

Президент США Джо Байден сделал неожиданное признание о личных переживаниях в 1972 году.

В интервью Говарду Стерну он вспомнил о пережитой трагедии.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

В тот год в автокатастрофе погибли первая жена Байдена и их маленькая дочь Наоми. По словам американского лидера, из-за этого он задумывался о самоубийстве.

 "Я думал об этом. Не обязательно быть сумасшедшим, чтобы покончить жизнь самоубийством. Я никогда не пил. Однако я сидел дома один и подумывал выпить целую бутылку виски, чтобы напиться. Но я не смог себя заставить сделать это", - признался он.

По словам Байден, пережить трагедию ему помогли выжившие в автокатастрофе дети - Бо и Хантер. Он осознавал, что нужно продолжать жить, чтобы их вырастить. 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы