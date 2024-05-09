



Россия воспользовалась "чешской инициативой", – президент Чехии

Для привлечения большего числа стран, а, значит, и денег, к закупке снарядов для ВСУ, союзникам Украины пришлось открыто говорить о чешской инициативе. И как только они "раскрыли свои карты" – этим воспользовалась Россия.



Президент Чехии Петр Павел в интервью ARD подчеркнул, что Украина уже в июне получит первую партию боеприпасов в рамках "чешской инициативы". Он отметил, что дальнейшие контракты будут заключены на значительное количество снарядов.



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Одной из причин задержки с поставками он назвал конкуренцию, вызванную раскрытием информации о чешской инициативе. Партнерам Украины пришлось "раскрыть свои карты" и публично объявить о данной инициативе, чтобы привлечь больше стран к этим усилиям. Однако, это также дало возможность России использовать данную информацию в своих интересах.



Петр Павел признал, что Россия обладает значительным военным потенциалом, и усилия Украины ограничиваются как человеческими, так и материальными ресурсами. Тем не менее, важно поддерживать Украину, чтобы дать понять России, что дальнейшая военная агрессия бессмысленна.



Инициатива Чехии по снарядам для Украины уже получила поддержку около 20 стран Европейского Союза и НАТО, и собраны средства на закупку около 500 тысяч артиллерийских снарядов.



