



ISW: РФ будет восполнять потери советской техникой

Россия будет восполнять потери на фронте в Украине советской техников.



К такому выводу пришли в Институте изучения войны.



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По данным ISW, РФ полагается на огромные запасы техники и другого оборудования времен СССР.



Уточняется, что Россия не сможет мобилизовать свой оборонный фонд для пополнения запасов советской техники еще много лет.



Согласно оценке британского Международного института стратегических исследований (МИСИ), который в феврале сообщил, что РФ может поддерживать нынешние темпы потерь техники минимум два-три года за счет техники со складов. По оценкам, потери в 2023 году составили более 3 тысяч бронированных машин, около 8 тысяч - с начала вторжения в Украину.



Восстановить россиянам удалось около 1180 расконсервированных основных боевых танков и около 2470 боевых машин пехоты и бронетранспортеров.



"Россия, вероятно, будет пытаться адекватно обеспечивать свои подразделения материальными средствами в долгосрочной перспективе без перевода российской экономики на военные рельсы - шага, которого Владимир Путин до сих пор пытался избегать", - сказано в отчете.