



Одна из ракет россиян рухнула вблизи украино-польской границы

Одна из ракет, которую Россия ночью запустила по Украине, рухнула в 15 км от польской границы.



По данным "Радио Свобода", об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.



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Напомним, в ночь на 27 апреля Польша дважды по тревоге поднимала авиацию из-за комбинированной атаки на Украину.



Россияне ударили по Ивано-Франковской и Львовской областям на Западе страны, и по Днепропетровской области.