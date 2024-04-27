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Одна из ракет россиян рухнула вблизи украино-польской границы
27.04.2024 13:50 Алина Груднева

Одна из ракет россиян рухнула вблизи украино-польской границы

Одна из ракет, которую Россия ночью запустила по Украине, рухнула в 15 км от польской границы.

По данным "Радио Свобода", об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.

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Напомним, в ночь на 27 апреля Польша дважды по тревоге поднимала авиацию из-за комбинированной атаки на Украину.

Россияне ударили по Ивано-Франковской и Львовской областям на Западе страны, и по Днепропетровской области.

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