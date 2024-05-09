Новости » Наука и Технологии
В Исландии запущен завод по очистке атмосферы
09.05.2024 13:40 Алина Груднева

В Исландии запущен завод по очистке атмосферы

В Исландии запустили самый большой в мире “завод-пылесос" Mammoth, который занимается очисткой атмосферы от загрязнений.

По данным CNN, предприятие начало работать 8 мая.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Завод предназначен для вытягивания из атмосферы загрязняющих веществ, нагревающих нашу планету. В частности, он устраняет углерод, закачивая его под землю.

Вся операция будет осуществляться за счет чистой геотермальной энергии, превращая загрязняющие вещества в горную породу без углеродных выбросов.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы