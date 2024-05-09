



В Исландии запущен завод по очистке атмосферы

В Исландии запустили самый большой в мире “завод-пылесос" Mammoth, который занимается очисткой атмосферы от загрязнений.



По данным CNN, предприятие начало работать 8 мая.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Завод предназначен для вытягивания из атмосферы загрязняющих веществ, нагревающих нашу планету. В частности, он устраняет углерод, закачивая его под землю.



Вся операция будет осуществляться за счет чистой геотермальной энергии, превращая загрязняющие вещества в горную породу без углеродных выбросов.