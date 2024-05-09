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Следом за руководством Украины: Oxxxymiron объявлен в РФ в розыск
09.05.2024 13:58 Алина Груднева

Следом за руководством Украины: Oxxxymiron объявлен в РФ в розыск

Популярный оппозиционный рэпер Oxxxymiron объявлен в РФ в розыск по статье УК.

По какой именно статье его разыскивают, информация не раскрывается, как и с серией аналогичных мер в отношении руководства Украины.

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После полномасштабного вторжения России в Украину Мирон Федоров (настоящее имя" покинул Россию. Он активно высказывался против агрессии РФ и записал трек "Ойда", за что в отношении артиста завели административное дело.

Также в России признана "экстремистской" его песня "Последний звонок", которой уже 13 лет.

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