



Следом за руководством Украины: Oxxxymiron объявлен в РФ в розыск

Популярный оппозиционный рэпер Oxxxymiron объявлен в РФ в розыск по статье УК.



По какой именно статье его разыскивают, информация не раскрывается, как и с серией аналогичных мер в отношении руководства Украины.



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После полномасштабного вторжения России в Украину Мирон Федоров (настоящее имя" покинул Россию. Он активно высказывался против агрессии РФ и записал трек "Ойда", за что в отношении артиста завели административное дело.



Также в России признана "экстремистской" его песня "Последний звонок", которой уже 13 лет.