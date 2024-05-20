



Иран: США виновны в гибели Раиси

Бывший министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф считает, что Соединенные Штаты виноваты в гибели президента Ибрагима Раиси в результате крушения вертолета в воскресенье.



В беседе с иранскими государственными СМИ бывший министр возложил вину за крушение на санкции США: "Одной из причин этого душераздирающего инцидента являются Соединенные Штаты, которые, наложив запрет на продажу авиационных запчастей исламскому Ирану, стали причиной мученической смерти президента и его спутников".



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Он добавил, что "преступление Соединенных Штатов обязательно будет запечатлено в памяти иранского народа и в истории".



Президент Ирана погиб, когда его вертолет Bell 212 потерпел крушение. Bell 212 - это гражданская версия вертолета UH-1N "Twin Huey" времен Вьетнамской войны, разработанная в 1960-х годах американской компанией. Поскольку Иран уже более 40 лет не имеет связей с Соединенными Штатами, многие задаются вопросом, почему руководство страны продолжает использовать американские вертолеты, а не разработанные союзниками, такими как Россия или Китай.

