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Польша дважды за ночь поднимала по тревоге авиацию
27.04.2024 08:36 Алина Груднева

Польша дважды за ночь поднимала по тревоге авиацию

Польша дважды за ночь 27 апреля поднимала в воздух боевую авиацию.

Информацию об этом подтвердило Оперативное командование Вооруженных сил страны.

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Причиной послужили запуски ракет россиянами по Украине, из-за чего срабатывала масштабная воздушная тревога.

"Предупреждаем, что в связи с началом очередной волны ударов дальней авиации РФ по объектам, расположенным на территории Украины, произошло активирование польской и союзнической авиации, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны", - сообщили в Польше.

Уточняется, что были начаты необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства. 

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