



Польша дважды за ночь поднимала по тревоге авиацию

Польша дважды за ночь 27 апреля поднимала в воздух боевую авиацию.



Информацию об этом подтвердило Оперативное командование Вооруженных сил страны.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Причиной послужили запуски ракет россиянами по Украине, из-за чего срабатывала масштабная воздушная тревога.



"Предупреждаем, что в связи с началом очередной волны ударов дальней авиации РФ по объектам, расположенным на территории Украины, произошло активирование польской и союзнической авиации, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны", - сообщили в Польше.



Уточняется, что были начаты необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства.