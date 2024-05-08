



США: В ходе зачистки палаточного лагеря были арестованы 33 человека

Полиция очистила пропалестинский палаточный лагерь в Университете Джорджа Вашингтона и арестовала 33 демонстранта спустя несколько часов после того, как десятки людей прошли маршем к дому президента образовательного заведения.



Полиция округа Колумбия заявляет, что офицеры начали разгонять демонстрантов, потому что “ началась эскалация протеста”. В нем говорится, что было произведено 33 ареста, в том числе за нападение на полицейского и незаконное проникновение. Некоторых протестующих усмиряли перцовым баллончиком, во время блокировки доступа в палаточный лагерь.



Университет Джорджа Вашингтона предупредил о возможной приостановке работы лагеря на Университетском дворе. Протестующие с плакатами с надписями “Свободная Палестина” и “Руки прочь от Рафиаха” вчера вечером также прошли маршем к дому президента школы Эллен Гранберг.



“Хотя университет стремится защищать права студентов на свободу выражения мнений, лагерь превратился в незаконную деятельность, участники которой прямо нарушают многочисленные университетские политики и городские правила”, — говорится в заявлении школы.



Мэр Вашингтона, округ Колумбия, Мюриэл Баузер и начальник столичного управления полиции округа Колумбия Памела Смит были вызваны сегодня днем ​​для дачи показаний в комитете Палаты представителей по надзору и подотчетности, возглавляемом республиканцами, но слушания были отменены после арестов.



