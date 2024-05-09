



В Башкирии тоже тревожно – пылает атакованный дронами НПЗ

О новой атаке дронов-камикадзе на РФ сообщают мировые СМИ. В этот раз беспилотники долетели до нефтеперерабатывающего завода в Башкирии. На территории завода начался пожар, однако пострадавших якобы нет.



По крайней мере, об этом сообщают российские Telegram-каналамы Baza, Astra и Mash.



По данным, Baza, атаковали беспилотники НПЗ "Салаватнефтеоргсинтез" в Башкирии, который принадлежит "Газпрому".







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В Telegram-канале Mash утверждают, что сначала был характерный звук, после раздался взрыв. Предварительно, повреждена одна из установок на территории предприятия.









При этом, местные власти, как передает Telegram-канал Astra, уже успели отчитаться, что несмотря на ЧП, предприятие, якобы, продолжает работать в штатном режиме.











Надо сказать, в последнее время дроны достаточно часто атакуют нефтебазы и нефтеперерабатывающие заводы в России. В какой-то момент они настолько участились, что США призвали Украину прекратить атаки на российскую энергетическую инфраструктуру. Причиной тому назывался возможный рост цен на нефть. По крайней мере, об этом сообщало издание Financial Times, ссылаясь на достоверные источники.



А буквально 7 мая была атакована нефтебаза во временно захваченном Луганске. На данный момент там, в частности, наблюдаются серьезные проблемы с топливом.

