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Словения запустила процесс признания "государства Палестина"
09.05.2024 14:37 Алина Груднева

Словения запустила процесс признания "государства Палестина"

Словения намерена признать существование "палестинского государства".

Такое заявление сделала министр иностранных дел страны Таня Файон.

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"Правительство начало процесс признания палестинского государства", - сообщила она.

О готовности Словении к такому шагу впервые стало известно еще в январе. Тогда сообщалось, что страна планирует стать второй страной-членом ЕС после Швеции, которая признает "государство Палестину".

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