



Словения запустила процесс признания "государства Палестина"

Словения намерена признать существование "палестинского государства".



Такое заявление сделала министр иностранных дел страны Таня Файон.



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"Правительство начало процесс признания палестинского государства", - сообщила она.



О готовности Словении к такому шагу впервые стало известно еще в январе. Тогда сообщалось, что страна планирует стать второй страной-членом ЕС после Швеции, которая признает "государство Палестину".