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Серп и молот и флаг ХАМАСа перед полуфиналом Евровидения в Мальме: видео
09.05.2024 13:30 Алина Груднева

Серп и молот и флаг ХАМАСа перед полуфиналом Евровидения в Мальме: видео

В Мальме во время второго полуфинала международного песенного конкурса Евровидение-2024 ожидается масштабная пропалестинская демонстрация.

Мероприятие планируют провести на фоне участия во втором полуфинале представительницы Израиля Эден Голан.

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По данным 12-го канала израильского ТВ, на центральную площадь в Мальме уже начали подтягиваться антиизраильские демонстранты. 

Там уже были замечены флаг террористической организации ХАМАС и советский серп и молот в связи с прохождением в финал украинок alyona alyona и Jerry Heil.

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