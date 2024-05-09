



Серп и молот и флаг ХАМАСа перед полуфиналом Евровидения в Мальме: видео

В Мальме во время второго полуфинала международного песенного конкурса Евровидение-2024 ожидается масштабная пропалестинская демонстрация.



Мероприятие планируют провести на фоне участия во втором полуфинале представительницы Израиля Эден Голан.



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По данным 12-го канала израильского ТВ, на центральную площадь в Мальме уже начали подтягиваться антиизраильские демонстранты.



Там уже были замечены флаг террористической организации ХАМАС и советский серп и молот в связи с прохождением в финал украинок alyona alyona и Jerry Heil.