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ЧП на борту: у самолета во время полета отвалился аварийный трап
27.04.2024 14:32 Алина Груднева

ЧП на борту: у самолета во время полета отвалился аварийный трап

С самолета авиакомпании Delta Air Lines  после взлета из Нью-Йорка отвалился аварийный трап.

По данным "Аль-Арабия", пилоты во время полета почувствовали вибрацию и получили предупреждение об аварийном скольжении по правому борту.

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В итоге, пилотам пришлось сообщить о чрезвычайной ситуации, после чего было решено вернуться в аэропорт имени Джона Кеннеди.

На борту рейса, который должен был лететь в Лос-Анджелес, находились 176 пассажиров, два пилота и пять бортпроводников. Всех пассажиров пересадили на другой рейс до Калифорнии. Самолет был выведен из эксплуатации для оценки повреждений.

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