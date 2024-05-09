



МВД России удалило из розыска Зеленского и Порошенко

С сайта российского Министерства внутренних дел исчезли карточки об объявлении в розыск президента Украины Владимира Зеленского и пятого президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает издание "Медиазона".



Карточки розыска исчезли вскоре после того, как 4 мая их случайно нашли сотрудники государственного российского агентства "РИА Новости".



"Медиазона" пишет, что обоих президентов Украины добавила в розыск дежурная часть МВД России в оккупированной Донецкой области. Произошло это не позднее 22 февраля, но карточки розыска заметили только в начале мая.



"После того как карточки обнаружили, 6 мая МВД выступило с нехарактерным для ведомства комментарием, что оно было лишь "техническим исполнителем" при объявлении в розыск: "В данном случае решение об объявлении в розыск и о его прекращении принимают СК России и его территориальные подразделения", - говорится в сообщении.



Напомним, 4 мая стало известно, что на сайте МВД России есть сообщение о розыске президента Владимира Зеленского и других украинских чиновников и политиков.